Кайрат Нуртас стал почетным гражданином Шымкента
На празднике в честь дня города будут вручены звания "Почетный гражданин Шымкента" уже сегодня.
Фото : otyrar.kz19 июня 2019, 14:07
Популярный певец Кайрат Нуртас стал почетным гражданином Шымкента, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Предложение о присвоении почетного статуса внес аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на внеочередной сессии городского маслихата.
Предложение главы города народные избранники поддержали. На празднике в честь дня города будут вручены звания "Почетный гражданин Шымкента" уже сегодня.
Как стало известно, сам артист уже в курсе о присвоении.
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