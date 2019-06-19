На празднике в честь дня города будут вручены звания "Почетный гражданин Шымкента" уже сегодня.

Популярный певец Кайрат Нуртас стал почетным гражданином Шымкента, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Предложение о присвоении почетного статуса внес аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на внеочередной сессии городского маслихата.

Предложение главы города народные избранники поддержали. На празднике в честь дня города будут вручены звания "Почетный гражданин Шымкента" уже сегодня.

Как стало известно, сам артист уже в курсе о присвоении.

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