Обладателям звания "Почетный гражданин области Абай" вручили нагрудные знаки

Среди награжденных председатель Общественного совета области Мейрамхат Айнабеков, ветеран труда и тыла Хапас Даутов и Дуйсен Султанов, активист общественного объединения немцев "Возрождение" Артур Эккарт, ветеран спорта Ром Ильматов, журналист телеканала ТВК-6, автору программы "Тема недели" Вера Кропачева.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Также в списке обладателей есть оперная певица, народная артистка КазССР, СССР, вице-президент ОФ "Общественный Национальный фонд культуры "Мирас" Бибигуль Толегенова, ветеран труда Кожагуль Токабаев, писатель, член Союза писателей РК Медеу Сарсеке, ветеран труда Маркен Чайжунусов. Нагрудные значки им вручил первый заместитель акима Шалкар Байбеков.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Отметим, что сам нагрудной знак также несет особый смысл.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Белый цвет символизирует чистоту, бесконечность и справедливость. Синий цвет представляет безоблачное голубое небо, являющееся символом мира, спокойствия и добра. Золотой цвет символизирует богатство и бескрайность. В центре медали – контур области Абай. Семь граней, окружающих его, символизируют разнообразие региона и пути его развития, такие как культура, искусство, образование, наука, производство и инновации.