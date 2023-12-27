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Обладателям звания "Почетный гражданин области Абай" вручили нагрудные знаки

аким Фото: пресс-служба акимата области Абай
В здании областного акимата Нурлан Уранхаев вручил нагрудные знаки обладателям звания "Почетный гражданин области Абай", сообщает Zakon.kz.

Среди награжденных председатель Общественного совета области Мейрамхат Айнабеков, ветеран труда и тыла Хапас Даутов и Дуйсен Султанов, активист общественного объединения немцев "Возрождение" Артур Эккарт, ветеран спорта Ром Ильматов, журналист телеканала ТВК-6, автору программы "Тема недели" Вера Кропачева.

вручение наград

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Это не просто почетное звание, но и особая благодарность тем, кто внес свой выдающийся вклад в развитие культуры, спорта, образования и других сфер нашей общественной жизни. Звание "Почетный гражданин" является признанием вашего долголетнего вклада в становление и процветание области Абай. Ваш труд не только возвысил наш регион, но и служит примером для молодых поколений", – отметил аким области.
награждение

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Также в списке обладателей есть оперная певица, народная артистка КазССР, СССР, вице-президент ОФ "Общественный Национальный фонд культуры "Мирас" Бибигуль Толегенова, ветеран труда Кожагуль Токабаев, писатель, член Союза писателей РК Медеу Сарсеке, ветеран труда Маркен Чайжунусов. Нагрудные значки им вручил первый заместитель акима Шалкар Байбеков.

награждение

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Отметим, что сам нагрудной знак также несет особый смысл.

награждение

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Белый цвет символизирует чистоту, бесконечность и справедливость. Синий цвет представляет безоблачное голубое небо, являющееся символом мира, спокойствия и добра. Золотой цвет символизирует богатство и бескрайность. В центре медали – контур области Абай. Семь граней, окружающих его, символизируют разнообразие региона и пути его развития, такие как культура, искусство, образование, наука, производство и инновации.

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