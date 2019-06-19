Курс доллара продолжил снижение

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 382,38 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 382,02 тенге за доллар США при объеме торгов 62 411 тыс. долларов США;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9767 тенге за рубль при объеме торгов 19 000 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 382,38 тенге за доллар (-1,31 тенге), суммарный объем торгов – 121 911 тыс. USD (-24 616 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9768 тенге за рубль (+0,0030 тенге), суммарный объем торгов – 24 000 тыс. рублей (-3 600 тыс. рублей).

В обменниках доллар продают по 383,5 тенге, рубль - по 6,02 тенге, евро - по 430,5 тенге.

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