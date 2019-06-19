В СИЗО Алматы телефоны пытались передать в свином жире

Опрошенная утверждала что лично не знакома с подозреваемым, друзья попросили передать пакет с продуктами.

В комнате приема-передачи следственного изолятора ЛА-155/18 ДУИС по г.Алматы гражданка по имени Назгуль спрятав в свиной жир 3 телефона разных марок, как Nokia, BQ, MI пыталась передать подозреваемому запрещенные к использованию предметы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по городу Алматы.

Гражданка Назгуль до проведения досмотра была предупреждена о запрете проноса запрещенных предметов в режимную зону учреждения и была опрошена о наличии при себе запрещенных предметов. Кроме того, при входе в комнату приема-передач учреждения имеется стенд, на котором указан перечень разрешенных и запрещенных предметов.

Опрошенная утверждала что лично не знакома с подозреваемым, друзья попросили передать пакет с продуктами.

По факту передачи запрещенных предметов составлен административный протокол по статье 481 ч. 1 КоАП РК, влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Материалы направлены в Административный суд города Алматы.

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