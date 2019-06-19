Скончалась Мисс Атырау-2015

Девушка с 2017 года страдала саркомой брюшной полости.

О кончине Мисс Атырау-2015 Гаухар Касаевой стало известно 19 июня. Информацию подтвердили в дирекции Мисс Казахстан, передает Zakon.kz.

Известно, что девушка с 2017 года страдала саркомой брюшной полости.

В октябре 2018 года девушка обращалась к казахстанцам за поддержкой через Instagram. До последних дней девушка не теряла жажду к жизни и публиковала посты в Instagram.





- Ребят, в дайрект мне многие пишут , что аккаунт я якобы продала и сижу здесь не Я! Это не так ! Наверное вы так думаете из-за того, что я не выкладываю новые фотки? Кажется других причин нет. А причина этого, то что я сейчас не могу ходить. Мои ноги сильно отекают и совсем бессильны. Делаем все возможное, но все же пока результатов ноль.

Я молюсь день и ночь. Получаю систему, пью разные таблетки...Хочу уже встать на ноги и жить прежней жизнью... Пожалуйста, вспоминайте меня в молитвах своих ..., - писала она 6 июня.

Последний пост в соцсети девушка опубликовала за 6 дней до кончины.

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