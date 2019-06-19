Жириновский обиделся на отказ помочь русским иностранцам
Политик предлагал упростить процедуру получения российского гражданства иностранцам с русской национальностью.
Опубликовано видео ухода Владимира Жириновского с заседания Госдумы РФ, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Рен ТВ.
Политик покинул зал из-за отказа коллег принять законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.
Депутатов в зале Жириновский назвал "предателями русского народа".
Партия политика ЛДПР предложила упростить выдачу российский паспортов тем, у кого один из родителей может документально подтвердить национальность.
- Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства, - заявил Жириновский.
После этого глава партии покинул заседание, заявив, что ему "противно находиться" в одном зале с парламентариями, отклонившими его предложение.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!