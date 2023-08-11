Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

От 300 тысяч тенге: алматинец "продавал" казахстанское гражданство иностранцам

Алматинца задержали за попытку "продать" гражданство РК иностранцам Фото: Zakon.kz
Жителя Алматы задержали по подозрению в мошенничестве: он пытался "продавать" иностранцам казахстанское гражданство и обещал помощь в получении кредитов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении полиции Наурызбайского района Алматы, 33-летний подозреваемый получал за свои услуги от 300 тысяч до миллиона тенге. С заявлениями в его отношении в правоохранительные органы обратились четыре человека.

"Уголовное дело зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК РК. Досудебное расследование проводится", – сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Мухамедали Сейсенулы.

Стражи порядка не исключают возможность, что подозреваемый мог быть причастен и к другим эпизодам мошенничества. Всех, кто мог пострадать от его действий, призывают обращаться по телефонам 8-778-622-02-19 и 8-747-699-70-02.

Ранее сообщалось, что иностранка пыталась купить гражданство РК за 300 тысяч тенге в Туркестанской области.

Читайте также

Хищение на 162 млн тенге совершили при автоматизации КСК в Талдыкоргане

Никита Дробны
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
зарплата, деньги
В каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления