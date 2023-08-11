От 300 тысяч тенге: алматинец "продавал" казахстанское гражданство иностранцам

Жителя Алматы задержали по подозрению в мошенничестве: он пытался "продавать" иностранцам казахстанское гражданство и обещал помощь в получении кредитов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении полиции Наурызбайского района Алматы, 33-летний подозреваемый получал за свои услуги от 300 тысяч до миллиона тенге. С заявлениями в его отношении в правоохранительные органы обратились четыре человека.

"Уголовное дело зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК РК. Досудебное расследование проводится", – сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Мухамедали Сейсенулы.

Стражи порядка не исключают возможность, что подозреваемый мог быть причастен и к другим эпизодам мошенничества. Всех, кто мог пострадать от его действий, призывают обращаться по телефонам 8-778-622-02-19 и 8-747-699-70-02.

Ранее сообщалось, что иностранка пыталась купить гражданство РК за 300 тысяч тенге в Туркестанской области.