О состоянии здоровья Меркель рассказали ее коллеги

Ранее Меркель лично пояснила свою дрожь на встрече обезвоживанием.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая накануне во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским не могла сдержать сильную дрожь, чувствует себя прекрасно, сообщила РИА Новости заместитель официального представителя германского кабмина Ульрике Деммер.

- Меркель чувствует себя прекрасно, рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику, - сказала Деммер, добавив, что "поездки в Гослар и Дрезден проходят по расписанию".

Ранее Меркель лично пояснила свою дрожь на встрече обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше. В Берлине в последние недели установилась жаркая сухая погода, столбик термометра колеблется около отметки в плюс 35 градусов.

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