ЕНТ стартовало в Казахстане

Результаты ЕНТ предоставляются в день тестирования.

Единое национальное тестирование стартовало во всех городах Казахстана. В этом году ЕНТ сдают свыше 100 тысяч выпускников, у которых есть шанс получить государственные образовательные гранты, сообщает Sputnik Казахстан.

Как проходит ЕНТ-2019

ЕНТ в 2019 году проходит с 20 по 30 июня на базе 169 пунктов. В этом году тестирование сдают 117 242 человека, в числе которых выпускники школ текущего года, прошлых лет и колледжей.

В 2019 году тестирование проводится в 16-ый раз. Всего за время проведения ЕНТ в нем приняли участие 1 миллион 800 тысяч человек.

Знания выпускников проверяются на казахском, русском или английском языках по желанию по трем обязательным и двум профильным предметам. Обязательными являются математическая грамотность, грамотность чтения и история Казахстана.

Тестовых заданий по двум профильным предметам всего 30. Из них 20 заданий с выбором одного правильного ответа и десять - с выбором одного или нескольких верных ответов из предложенных.

Всего вопросов в тестовом сборнике - 120. На выполнение заданий дается 3 часа 50 минут (итого 230 минут). Наибольший балл, который могут набрать учащиеся - 140 баллов.

Досмотр и правила поведения на ЕНТ

На местах сдачи ЕНТ созданы государственные комиссии. В них вошли представители правоохранительных органов, общественных объединений и средств массовой информации.

Аудитории оснащены устройствами подавления сотовой связи и видеокамерами.

Во время проведения ЕНТ запрещается покидать аудиторию без разрешения и сопровождения, пересаживаться с места на место, обмениваться материалами тестирования, пользоваться гаджетами.

В случае нарушения результаты тестирования аннулируются.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил проводить досмотр выпускников на ЕНТ предельно корректно.

Проходной балл ЕНТ-2019

В национальные высшие учебные заведения необходимый минимальный результат - 65 баллов. По областям образования "Педагогические науки", "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" нужно набрать не меньше 60 баллов. В другие высшие учебные заведения - минимум 50 баллов.

По области образования "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - не менее 65 баллов (по предметам нужно набрать как минимум по пять баллов).

Если при поступлении у абитуриентов равные баллы, то преимущество будет за обладателем знака отличия "Алтын белгі".

Результаты ЕНТ-2019

Результаты ЕНТ предоставляются в день тестирования. Они также публикуются на официальном сайте Национального центра тестирования.

Узнать свои баллы можно при помощи Telegram-бота - @edugovkz_bot.

Выпускникам необходимо будет ввести свой персональный индивидуальный номер тестирования (ИКТ).

Как подать апелляцию на ЕНТ

Заявления на апелляцию принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов ЕНТ. Они рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного календарного дня.

При неявке поступающего на заседание апелляционной комиссии его заявление на апелляцию не рассматривается.

Запрос отдает лично учащийся, при этом нужно указать конкретный предмет и вопросы и обосновать свою претензию. С собой надо иметь удостоверение личности и пропуск на тестирование.

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