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В Казахстане стартовало августовское ЕНТ

ЕНТ, тестирование, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 11:02 Фото: Национальный центр тестирования
Более 21 тысячи заявлений приняли от желающих пройти августовское ЕНТ в стране. Тестирование проходит с 10 по 15 августа, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК рассказали, что в первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 5,7 тыс. человек.

"В целом около 66% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% – на русском, 69 человек – на английском языке", – добавили в министерстве.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, почему набравшие высокие баллы на ЕНТ выпускники не получили гранты и что им делать.

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