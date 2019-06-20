Совместное заседание палат Парламента РК началось в столице

Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин в понедельник, 17 июня, подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.

В Нур-Султане в 10.00 началось совместное заседание палат Парламента, передает Zakon.kz.

Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин в понедельник, 17 июня, подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.

Открывая заседание, Нулан Нигматулин огласил повестку дня: вопросы о послании Конституционного совета Республики Казахстан "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан". Также будут рассмотрены отчеты правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год.

Накануне, 19 июня, Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял Нигматулина. Глава государства указал на необходимость качественного законодательного сопровождения проводимых в стране реформ и своевременного принятия законопроектов.

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