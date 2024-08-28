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В Казахстане созвали совместное заседание палат Парламента

В Казахстане созвали совместное заседание палат Парламента, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:05 Фото: Telegram/mazhilis_kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 августа 2024 года, проинформировали в пресс-службе Мажилиса Парламента РК.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан, созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11:00 в Астане", – говорится в тексте распоряжения.

Напомним, депутаты Мажилиса и Сената Парламента Казахстана завершили работу второй сессии VIII созыва и ушли на каникулы 28 июня 2024 года.

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