Следователи прослушали телефоны экс-президента Франции и его адвоката.

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и торговле влиянием, сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Жаклин Лаффон.

Дело возникло после того, как следователи прослушали телефоны Саркози и его адвоката Тьерри Херцога по делу о финансировании избирательной компании в 2007 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Правоохранительные органы заподозрили, что бывший президент предложил судье повышение в обмен на информацию о расследовании, касающегося получения средств на компанию со стороны совладелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур. Впоследствии экс-президента оправдали по этому обвинению. По заявлению адвокатов Саркози, таким образом следователи превысили свои полномочия.

В марте 2018 года Саркози взяли под стражу по делу о финансировании его избирательной кампании. Производство по нему началось еще в 2013 году. Французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин заявлял о доказательствах причастности к этому Ливии.

По его словам, он перевез наличными из Триполи в Париж €5 млн с конца 2006 года по начало 2007 года, которые впоследствии получили Саркози и глава его предвыборного штаба. Экс-президент отвергал все обвинения.

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