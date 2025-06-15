Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупции

Экс-президента Франции Николя Саркози, которого ранее осудили по обвинению в коррупции и торговле влиянием, лишили ордена Почетного легиона, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Франции.

"Приказом Великого Канцлера Национального ордена Почетного легиона, господин Николя Саркози автоматически исключается из Национального ордена Почетного легиона. Данное исключение влечет за собой постоянное лишение прав и прерогатив, связанных со статусом члена Ордена", — указано в документе.

Саркози стал вторым утратившим этот орден французским руководителем. Первым в 1945 году был маршал Филипп Петен, исполнявший роль главы государства при коллаборационистском режиме Виши в годы нацистской оккупации.

Причиной такого решения французских властей в отношении Саркози стал коррупционный скандал вокруг французского экс-президента и судебное разбирательство.

Приговор по делу вынесли лишь в 2024 году, когда кассационный суд отклонил апелляцию Саркози о прослушивании телефонных разговоров. Бывшему президенту назначили год лишения свободы с возможностью отбывать срок с электронным браслетом дома, что является беспрецедентным приговором в отношении бывшего главы государства. Затем наказание для экс-президента сократили до шести месяцев.