Курс доллара снизился на три тенге за два дня
Средневзвешенный курс доллара США составил 380,97 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
В торгах приняли участие 19 членов KASE.
По результатам торгов на спот-рынке:
- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 380,97 тенге за доллар (-1,41 тенге), объем торгов – 42 374 тыс. USD (-17 126 тыс. USD);
- по евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали;
- по рублю России с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,9850 тенге за рубль, предложение – 5,9950 тенге за рубль;
- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 55,4600 тенге за юань (+0,0400 тенге), объем торгов – 50 тыс. юаней (-1 830 тыс. юаней).
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий 19 июня составил 382,38 тенге за доллар. По итогам вечерней сессии 18 июня курс составлял 383,86 тенге за доллар.
В обменниках доллар продается по 382,3 тенге, рубль - по 6,03 тенге, евро - 431,3 тенге.
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