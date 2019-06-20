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Крушение самолета под Нур-Султаном будет расследовать спецкомиссия

В результате происшествия погиб командир воздушного судна, второй пилот и техник доставлены в лечебные учреждения.

Фото : Ак Жайык20 июня 2019, 11:59

Комиссия создана для расследования причин крушения самолета АН-2 в Целиноградском районе Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Как сообщалось ранее, утром 20 июня в Целиноградском районе Акмолинской области произошло авиапроисшестсвие – потерпел крушение самолет спецприменения АН-2, который использовался для авиахимических работ.

В результате происшествия погиб командир воздушного судна, второй пилот и техник доставлены в лечебные учреждения.

Причины происшествия выясняются.

Создана комиссия, будет проведено расследование.


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