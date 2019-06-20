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Токаев пожелал удачи выпускникам на ЕНТ

Глава государства поручил обеспечить безопасность участников тестирования.

Фото : Акорда20 июня 2019, 12:49

Президент Казахстана пожелал выпускникам удачи, передает Zakon.kz.

- Сегодня в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование. Поручил ответственным госорганам провести его в соответствии с законодательством, принять меры по обеспечению безопасности участников ЕНТ. Желаю успехов всем выпускникам! - написал в своем Твиттере Касым-Жомарт Токаев.

Единое национальное тестирование стартовало во всех городах Казахстана. В этом году ЕНТ сдают свыше 100 тысяч выпускников, у которых есть шанс получить государственные образовательные гранты. В 2019 году тестирование проводится в 16-ый раз. Всего за время проведения ЕНТ в нем приняли участие 1 миллион 800 тысяч человек.

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