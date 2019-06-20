Титулованные американские борцы прибудут на чемпионат мира в столицу РК

Становится известен состав участников мирового первенства.

Любители борьбы в предвкушении приезда в Казахстан титулованных американцев – Джордана Барроуза и Кайла Снайдера, передает Zakon.kz

В американском Линкольне завершился турнир по борьбе «Final-X», который является отборочным этапом для участия на чемпионате мира-2019.

По результатам этапа, стало известно, что титулованные американские борцы вольного стиля, олимпийский чемпион Лондона-2012 и 4-кратный чемпион мира Джордан Барроуз (74-кг), а также олимпийский чемпион Рио и двукратный чемпион мира Кайл Снайдер (97-кг) выступят на мировом первенстве.

Между тем, не обошлось и без сюрпризов. Так, финалист чемпионата мира по борьбе в Париже-2017 года Томас Гилман не смог пройти отборочный этап, уступив в финальной схватке, и выбил из американской заявки. Отметим, что на последнем чемпионате мира в Будапеште, казахстанский борец Нурислам Санаев выиграл у Гилмана со счетом 11-0.

Не так давно, на рейтинговом турнире в итальянском городе Сассари, чемпион Азии из Казахстана Данияр Кайсанов (74-кг) с минимальным счетом 6-4 уступил Джордану Барроузу в финальном поединке.

Ранее, стало известно, что знаменитый российский борец-вольник Арслан Будажапов принял решение сменить спортивное гражданство, и будет выступать за сборную Кыргызстана, в составе которой уже завоевал путевку на мировое первенство.

Напомним, чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе состоится в столице Казахстана с 14 по 22 сентября текущего года. На нем будет разыграна большая часть лицензий на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Альберт Ахметов

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