Спорт

Сын знаменитого казахстанского борца выступит на чемпионате мира

Спортсмен, борец, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 05:30 Фото: Instagram/magomedkurugliyev
В Загребе (Хорватия) продолжается мировое первенство. Российский "вольник" Аманула Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 92 кг победил в полуфинале иранца Амирхоссейна Фирузпурбандпея, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, это значит, что спортсмен вышел в финал, который пройдет 15 сентября, а казахстанец Камиль Куруглиев, уступивший Гаджимагомедову в четвертьфинале, получит шанс побороться за "бронзу" через утешительные схватки.

Это первый взрослый чемпионат мира для 20-летнего казахстанца. Камиль является сыном Магомеда Куруглиева – призера чемпионата мира по вольной борьбе.

Ранее стало известно, что сборная Казахстана по боксу заняла первое место в общем зачете чемпионата мира.

Аксинья Титова
