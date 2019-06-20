Главный Ботанический сад Алматы закрывается на 4 месяца

В зонах реконструкции проходят земляные работы с привлечением крупногабаритной и тяжеловесной строительной техники.

Главный ботанический сад закроется для посещений на период активной фазы реконструкции с 1 июля по 1 ноября 2019 года.

В настоящее время в Ботаническом саду приступили к реализации запланированных и согласованных с общественностью реконструкционных мероприятий, на проведение земляных и инженерно-технических работ получены все необходимые разрешения. Так, на территории сада ведутся дорожные работы (мощение, прокладка сети прогулочных тропинок, засыпка экологических дорожек, кладка гранитной брусчатки), начато строительство входных павильонов (подготовка котлована, бетонные работы), продолжаются инженерно-технические работы по созданию системы полива и орошения (укладка арыков), разводка электрических сетей и монтаж систем освещения и видеонаблюдения. В зонах реконструкции проходят земляные работы с привлечением крупногабаритной и тяжеловесной строительной техники. Такие условия на территории сада могут быть небезопасны для посетителей, особенно для детей, учитывая наплыв детских групп в период летних каникул.

- На начальном этапе проекта мы надеялись, что удастся оставить сад открытым для посетителей на протяжении всей реконструкции, но после консультаций с Институтом ботаники и фитоинтродукции, оценив все риски, пришли к пониманию, что в нынешних условиях невозможно гарантировать комфорт и безопасность пребывания посетителей на его территории. Огородить зоны реконструкции так, чтобы исключить возможный вред здоровью, также неосуществимо. Особую озабоченность, конечно, вызывают дети, которые приезжают в сад целыми группами. Поэтому, чтобы избежать возможных несчастных случаев, принято решение закрыть сад на период ведения интенсивных работ с 1 июля по 1 ноября. Мы приносим извинения горожанам и гостям Алматы за временные ограничения и надеемся на понимание, - прокомментировал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Вместе с тем инициаторы сохраняют открытость и прозрачность работ по реконструкции и продолжат регулярно информировать общественность об их прогрессе. Фонд Булата Утемуратова объявляет набор волонтеров из числа активных горожан в группу общественного контроля, которая будет периодически проверять ход реконструкции, также планируется привлечь Общественный совет при акимате г. Алматы. Желающие войти в состав группы общественного контроля могут подать заявку по электронной почте на адрес botsad.volonter@utemuratovfund.org.

За статусом текущих работ интересующиеся могут следить в социальных сетях, на страницах проекта реконструкции в Facebook и Instagram, (@botanica2.0).

Реконструкция Главного ботанического сада Алматы была начата в 2018 году. Инициатором проекта выступил Фонд Булата Утемуратова по запросу от Института ботаники и фитоинтродукции при поддержке Акимата г. Алматы. Главная цель проекта - обеспечить легкий доступ и комфортное пребывание в саду для жителей и гостей мегаполиса, показать достижения казахстанских ученых в области дендрологии, ботаники и фитоинтродукции. Основной принцип благотворительного проекта - бережное восстановление зеленого оазиса города по оригинальным планам его закладки в 1932 году и с учетом лучших образцов дизайна мировых ботанических садов.

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