Ботанический сад в Алматы временно закрывается

Фото: Facebook/Главный Ботанический Сад - г. Алматы

Сегодня, 30 октября 2024 года, Главный Ботанический сад (ГБС) обратился с важным сообщениям к посетителям. Администрация предупредила, что ботсад не будет работать один. А именно – 31 октября, сообщает Zakon.kz.

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