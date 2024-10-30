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Ботанический сад в Алматы временно закрывается

Ботанический сад в Алматы временно закрывается, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 11:48 Фото: Facebook/Главный Ботанический Сад - г. Алматы
Сегодня, 30 октября 2024 года, Главный Ботанический сад (ГБС) обратился с важным сообщениям к посетителям. Администрация предупредила, что ботсад не будет работать один. А именно – 31 октября, сообщает Zakon.kz.

В администрации подчеркнули, что это связано с регулярной плановой санитарной обработкой на территории.

В остальные дни график работы ГБС остается прежним.

"Сад работает ежедневно с 10:00 до 19:00, касса и вход до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".Пресс-служба ГБС Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы стартуют дорожно-ремонтные работы на участках проспекта Назарбаева и улицы Кажымукана. В связи с этим вводятся временные ограничения движения.

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