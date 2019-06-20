ФК "Атырау" получил путевку в финал Кубка Казахстана

Матч прошел на обновленном футбольном поле "Мунайшы".

В матче полуфинала Кубка Казахстана футбольный клуб "Атырау" сыграл вничью с командой "Ордабасы", сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Встреча двух команд в Атырау завершилась со счетом 0: 0. Первая игра в Шымкенте показала счет 1: 1, команда Атырау забила гол в ворота гостей.

– Сегодня игроки показали отличную игру. Футбол в нашем регионе динамично развивается. Тот факт, что наша команда получила путевку в финал, безмерно радует всех жителей области. Мы выражаем благодарность всем, кто был причастен к реконструкции футбольного поля на стадионе "Мунайшы", благодаря вам в Атырау вернулся большой футбол. Желаю нашим футболистам дальнейших побед, – сказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

Отметим, что матч прошел на обновленном футбольном поле "Мунайшы". В связи с непригодностью, старый газон на футбольном поле стадиона "Мунайшы" было заменен благодаря спонсорской поддержке ТОО "GAZ stroy montazh KZ". Новое поле отвечает всем требованиям ФИФА. Вместимость составляет 8 690 человек. После реконструкции газона площадь стадиона составила 110 на 70 метров.

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