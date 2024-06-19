ФК "Атырау" нокаутировал "Тобол" и пробился в финал Кубка Казахстана

19 июня прошли ответные полуфиналы Кубка республики по футболу. В первом из этих матчей "Атырау" неожиданно разгромил на своем поле костанайский "Тобол" со счетом 4:0 и завоевал путевку в финал турнира, сообщает Zakon.kz.

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Данным крупным результатом западноказахстанский коллектив лишит гостей статуса действующего обладателя Кубка страны прошлого сезона. В первом матче "Тобол" обыграл "Атырау" на своем поле со счетом 1:0.

А в "ответке" команда "нефтяников" оформила по два мяча в каждом из таймов, отличились Николай Сигневич (дубль), Якоб Новак и Ринат Дужматов. Тем самым, "Атырау" получил право поспорит за престижный трофей с "Актобе".

В другом полуфинале, который проходил на арене в Семее, встречались "Елимай" и "Актобе". "Красно-белые" приехали в гости с запасом в два мяча, так как победили в первой игре со счетом 2:0.

В ответной встрече восточноказахстанцы дали настоящий бой одному из главных фаворитов КПЛ-2024 и даже выиграли поединок – 2:1. Однако, по итогам двух матчей в финал пробился "Актобе".

Западноказахстанское дерби в решающей игре Кубка Казахстана пройдет 29 сентября.

Пока вышеназванные команды готовились к ответным полуфиналам, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда еврокубков, по итогам которого 4 казахстанских коллектива узнали своих будущих соперников.