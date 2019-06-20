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Елбасы откроет спортивный комплекс в поселке Шамалган

В спорткомплексе расположены плавательный бассейн, тренажерные залы, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура.

Фото : соцсети20 июня 2019, 16:14

20 июня Нурсултан Назарбаев откроет спортивный комплекс в поселке Шамалган, передает Zakon.kz.

- Сегодня Елбасы примет участие в церемонии открытия нового спортивного комплекса "Үшқоңыр" в поселке Шамалган, - сообщил пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай в twitter.

В спорткомплексе расположены плавательный бассейн, тренажерные залы, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура.

В октябре 2018 Нурсултан Назарбаев поручил Министерству культуры и спорта построить в Казахстане 100 физкультурно-оздоровительных комплексов.


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