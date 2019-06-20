Елбасы откроет спортивный комплекс в поселке Шамалган
В спорткомплексе расположены плавательный бассейн, тренажерные залы, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура.
20 июня Нурсултан Назарбаев откроет спортивный комплекс в поселке Шамалган, передает Zakon.kz.
- Сегодня Елбасы примет участие в церемонии открытия нового спортивного комплекса "Үшқоңыр" в поселке Шамалган, - сообщил пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай в twitter.
Сегодня Елбасы примет участие в церемонии открытия нового спортивного комплекса "Үшқоңыр" в посёлке Шамалган pic.twitter.com/AdcPqbTXjB— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 20 июня 2019 г.
В спорткомплексе расположены плавательный бассейн, тренажерные залы, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура.
В спорткомплексе "Үшқоңыр" расположены плавательный бассейн, тренажерные залы, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура pic.twitter.com/6TbZy0RtKz— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 20 июня 2019 г.
В октябре 2018 Нурсултан Назарбаев поручил Министерству культуры и спорта построить в Казахстане 100 физкультурно-оздоровительных комплексов.
Новый спорткомплекс с высоты птичьего полета pic.twitter.com/XGIxiYRqJn— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 20 июня 2019 г.
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