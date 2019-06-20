Тенге сохраняет позиции по отношению к доллару

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,56 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

В торгах принял участие 21 член KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 380,33 тенге за доллар США при объеме торгов 79 196 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге составил 429,20 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 5,9857 тенге за рубль при объеме торгов 23 000 тыс. рублей;

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,56 тенге за доллар (-1,82 тенге), cредневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9857 тенге за рубль (+0,0089 тенге).

В обменниках доллар продают по 381,5 тенге, рубль - по 6,03 тенге, евро - по 431,3 тенге.

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