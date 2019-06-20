Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Видео с места крушения АН-2 в Акмолинской области

Как отмечают очевидцы, перед тем, как упасть, самолет задел линии электропередачи.

Фото : кадр видео20 июня 2019, 17:11

Появилось видео с места крушения самолета в Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Территорию падения воздушного судна оцепили, работает комиссия. Как отмечают очевидцы, перед тем, как упасть, самолет задел линии электропередачи.

Сейчас к месту происшествия больше чем на 50 метров очевидцев не подпускают.

Самолет АН-2 упал в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей. Пилот самолета погиб, двое членов экипажа были госпитализированы в больницу. Позже Роман Скляр прокомментировал падение самолета.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты