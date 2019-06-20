Видео с места крушения АН-2 в Акмолинской области
Как отмечают очевидцы, перед тем, как упасть, самолет задел линии электропередачи.
Фото : кадр видео20 июня 2019, 17:11
Появилось видео с места крушения самолета в Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Территорию падения воздушного судна оцепили, работает комиссия. Как отмечают очевидцы, перед тем, как упасть, самолет задел линии электропередачи.
Сейчас к месту происшествия больше чем на 50 метров очевидцев не подпускают.
Самолет АН-2 упал в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей. Пилот самолета погиб, двое членов экипажа были госпитализированы в больницу. Позже Роман Скляр прокомментировал падение самолета.
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