Видео с места крушения АН-2 в Акмолинской области

Как отмечают очевидцы, перед тем, как упасть, самолет задел линии электропередачи.

Появилось видео с места крушения самолета в Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Территорию падения воздушного судна оцепили, работает комиссия. Как отмечают очевидцы, перед тем, как упасть, самолет задел линии электропередачи.

Сейчас к месту происшествия больше чем на 50 метров очевидцев не подпускают.

Самолет АН-2 упал в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей. Пилот самолета погиб, двое членов экипажа были госпитализированы в больницу. Позже Роман Скляр прокомментировал падение самолета.

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