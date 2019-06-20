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Иран сбил беспилотник США

КСИР сбили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk после того, как летательный аппарат нарушил воздушную границу страны.

Фото : politnavigator.net20 июня 2019, 18:13

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Об этом сообщает Press TV.

Инцидент произошел в провинции Хормозган на юге Ирана. Военнослужащие сбили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk после того, как летательный аппарат нарушил воздушную границу страны.

Ранее 20 июня стало известно, что США отправят на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, а также беспилотники и самолеты-разведчики. В Пентагоне подчеркнули, что не стремятся к войне, однако намерены защищать свои интересы в ближневосточном регионе.

14 июня американский лидер Дональд Трамп обвинил власти Ирана в причастности к атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

Источник: Lenta.ru


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