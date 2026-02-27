Военные США сбили лазером беспилотник своих же пограничников

27 февраля американские военные использовали лазер, чтобы сбить летевший вблизи американо-мексиканской границы беспилотник, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, беспилотник принадлежал таможенной и пограничной службе США. Об этом пишет The Associated Press.

"Похоже, кто-то из военных пересмотрел "Звездные войны", а под рукой так удобно оказался лазер", – отреагировали на новость в соцсетях.

Федеральное управление гражданской авиации закрыло воздушное пространство в том квадрате. Ситуация повлияла на работу аэропортов, поскольку автоматически закрылось воздушное пространство в штате Техас.

BREAKING: The U.S. military used a laser Thursday to shoot down a Customs and Border Protection drone, according to members of Congress, and the Federal Aviation Administration responded by closing more airspace near El Paso, Texas. https://t.co/ekPd3ZmhiH pic.twitter.com/V5CyiM7rGX — KFOX14 News (@KFOX14) February 27, 2026

К слову, это уже второй случай применения лазера только за эту неделю. До этого пытались сбить воздушные шарики, которые приняли за беспилотники из Мексики.

Член палаты представителей от штата Вашингтон Рик Ларсен и два других ведущих демократа из комитетов Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, а также по внутренней безопасности сразу же заявили о некомпетентности Трампа.

"У нас от этих новостей голова идет кругом", – говорится в совместном заявлении законодателей.

Они раскритиковали администрацию Трампа за "обход стороной" двухпартийного законопроекта об обучении операторов дронов и улучшении взаимодействия между Пентагоном, Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством внутренней безопасности, в состав которого входит Таможенно-пограничная служба.

