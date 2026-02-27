#Референдум-2026
Мир

Военные США сбили лазером беспилотник своих же пограничников

Беспилотники США, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 02:22 Фото: pixabay
27 февраля американские военные использовали лазер, чтобы сбить летевший вблизи американо-мексиканской границы беспилотник, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, беспилотник принадлежал таможенной и пограничной службе США. Об этом пишет The Associated Press.

"Похоже, кто-то из военных пересмотрел "Звездные войны", а под рукой так удобно оказался лазер", – отреагировали на новость в соцсетях.

Федеральное управление гражданской авиации закрыло воздушное пространство в том квадрате. Ситуация повлияла на работу аэропортов, поскольку автоматически закрылось воздушное пространство в штате Техас.

К слову, это уже второй случай применения лазера только за эту неделю. До этого пытались сбить воздушные шарики, которые приняли за беспилотники из Мексики.

Член палаты представителей от штата Вашингтон Рик Ларсен и два других ведущих демократа из комитетов Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, а также по внутренней безопасности сразу же заявили о некомпетентности Трампа.

"У нас от этих новостей голова идет кругом", – говорится в совместном заявлении законодателей.

Они раскритиковали администрацию Трампа за "обход стороной" двухпартийного законопроекта об обучении операторов дронов и улучшении взаимодействия между Пентагоном, Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством внутренней безопасности, в состав которого входит Таможенно-пограничная служба.

25 февраля кубинская береговая охрана открыла огонь по американскому быстроходному катеру.

Фото Алия Абди
Алия Абди
