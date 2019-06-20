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За время "прямой линии" Путин ответил на 70 вопросов

Общее число вопросов, которые поступили на прямую линию к ее завершению, превысило 2 млн 600 тысяч.

Фото : YouTube20 июня 2019, 21:40

Обращения прозвучали из 23 регионов РФ. Подавляющее большинство из них касалось внутренних проблем, передает НТВ.

Речь шла о здравоохранении, экологии, ипотеке для многодетных семей, изменениях законодательства, работе Интернета, национальных проектах. В международной повестке прозвучали вопросы о санкциях, ситуации в Украине, судьбе беженцев из Донбасса, отношениях с США, а также о проблемах Сирии и Ирана.

Отличительной чертой мероприятия стали продолжительные прямые включения из разных регионов Российской Федерации. Как и в прошлом году, президент РФ обращался за уточнениями к членам правительства и представителям местных властей.

Общее число вопросов, которые поступили на прямую линию к ее завершению, превысило 2 млн 600 тысяч.


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