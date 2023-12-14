Россияне активно готовятся к прямой линии с Путиным

Российские СМИ сообщают, что уже больше двух миллионов вопросов от россиян поступило к прямой линии Путина, которая пройдет сегодня, передает Zakon.kz

Ежегодные прямая линия и пресс-конференция с Президентом России Владимиром Путиным начнутся 14 декабря, в 12.00 по мск времени.

Подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции Путина жители России начали еще 1 декабря.

И как пишет Газета.ru многие россияне, которые звонят на прямую линию, просто выражают слова поддержки Путину. Чаще всего спрашивают про специальную военную операцию, ЖКХ, медицину и образование.

Пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента РФ, в которых Путин решил участвовать, они запланированы на 17 марта 2024 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря.

А в 2021 году прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.