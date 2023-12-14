Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Россияне активно готовятся к прямой линии с Путиным

Россияне активно готовятся к прямой линии с Путиным Фото: kremlin.ru
Российские СМИ сообщают, что уже больше двух миллионов вопросов от россиян поступило к прямой линии Путина, которая пройдет сегодня, передает Zakon.kz

Ежегодные прямая линия и пресс-конференция с Президентом России Владимиром Путиным начнутся 14 декабря, в 12.00 по мск времени.

Подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции Путина жители России начали еще 1 декабря.

И как пишет Газета.ru многие россияне, которые звонят на прямую линию, просто выражают слова поддержки Путину. Чаще всего спрашивают про специальную военную операцию, ЖКХ, медицину и образование.

Пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента РФ, в которых Путин решил участвовать, они запланированы на 17 марта 2024 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря.

А в 2021 году прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.

Читайте также

Кадыров объяснил решение его 16-летнего сына избить поджигателя Корана
Кадыров объяснил решение его 16-летнего сына избить поджигателя Корана
Ситуация в Украине: Зеленский и Байден провели переговоры, США выделили Украине новый пакет помощи
Ситуация в Украине: Зеленский и Байден провели переговоры, США выделили Украине новый пакет помощи
Шесть лет тюрьмы дали депутату из Таиланда за критику короля
Шесть лет тюрьмы дали депутату в Таиланде за оскорбление короля
Елена Вебер
Россия Путин Владимир
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: