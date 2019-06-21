Скоро узнаете - Трамп ответил, ударит ли по Ирану

Американский президент дал уклончивый ответ.

Президент США Дональд Трамп дал неоднозначный ответ на вопрос, собирается ли Вашингтон наносить удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника, передает ТАСС.

- Скоро узнаете, — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Инцидент произошел в провинции Хормозган на юге Ирана. Военнослужащие сбили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk после того, как летательный аппарат нарушил воздушную границу страны.

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