Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Скоро узнаете - Трамп ответил, ударит ли по Ирану

Американский президент дал уклончивый ответ.

Фото : Dagsavisen21 июня 2019, 01:35

Президент США Дональд Трамп дал неоднозначный ответ на вопрос, собирается ли Вашингтон наносить удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника, передает ТАСС.

- Скоро узнаете, — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Инцидент произошел в провинции Хормозган на юге Ирана. Военнослужащие сбили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk после того, как летательный аппарат нарушил воздушную границу страны.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты