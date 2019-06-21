Прогноз на 21 июня. Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

На севере и востоке страны возможно пройдут дожди с грозами.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 июня, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, большая часть республики находится под влиянием антициклона, где сохраняется погода без осадков, лишь в северной части и в горных районах юго-востока Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, местами ожидается туман, усилением ветра, на севере со шквалом, на юге с пыльной бурей.

- В Северо-Казахстанской областях днем местами- ожидается ветер 15-20 м/с, шквал, в Акмолинской области местами град, в Северо-Казахстанской области ночью местами туман. В Алматинской, Жамбылской, днем в Кызылординской, Костанайской областях местами ожидается ветер 15-21 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Карагандинской области местами туман. В Атырауской, Актюбинской, местами в Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях днем сохраняется сильная жара. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - говорится в сообщении.

Также сообщатся, что днем 21 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

Прогноз погоды в Алматы: днем 28°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 23°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 21 июня.

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