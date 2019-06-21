Нурсултан Назарбаев заложил капсулу времени с посланием

Капсула посвящена будущему поколению.

Елбасы Нурсултан Назарбаев заложил капсулу времени в Алматы, передает Zakon.kz.

Первый Президент заложил капсулу времени с посланием к будущему поколению на аллее перед зданием КБТУ. Выступая перед участниками церемонии, Елбасы подчеркнул особую значимость послания для будущего поколения казахстанцев.

Первый Президент Казахстана, выступая перед участниками церемонии, подчеркнул особую значимость послания для будущего поколения казахстанцев pic.twitter.com/FB95JPOBg8 — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 21 июня 2019 г.

Капсула времени с посланием Первого Президента поколению казахстанцев 2050 года олицетворяет устремленность народа и его Лидера в будущее, уверенность в безусловной реализации намеченных стратегических планов и концепции "Мәңгілік Ел".

Автор каменной композиции – Санжар Жубанов.

Капсула времени с посланием Нурсултана Назарбаева к будущему поколению, которую Елбасы заложит сегодня на аллее перед зданием КБТУ pic.twitter.com/yYio6pqT61 — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 21 июня 2019 г.

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