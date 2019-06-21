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Нурсултан Назарбаев заложил капсулу времени с посланием

Капсула посвящена будущему поколению.

Фото : twitter21 июня 2019, 10:35

Елбасы Нурсултан Назарбаев заложил капсулу времени в Алматы, передает Zakon.kz.

Первый Президент заложил капсулу времени с посланием к будущему поколению на аллее перед зданием КБТУ. Выступая перед участниками церемонии, Елбасы подчеркнул особую значимость послания для будущего поколения казахстанцев.

Капсула времени с посланием Первого Президента поколению казахстанцев 2050 года олицетворяет устремленность народа и его Лидера в будущее, уверенность в безусловной реализации намеченных стратегических планов и концепции "Мәңгілік Ел".

Автор каменной композиции – Санжар Жубанов.


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