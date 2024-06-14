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Курсанты Военного института заложили капсулу времени

Заложили капсулу времени, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:20 Фото: ВИИРЭС
На территории Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени курсантами выпускных курсов.

Выпускники этого года оставили послание для будущих поколений. Капсулу планируют вскрыть через двадцать лет. Начальник института генерал-майор Кайрат Даутов поздравил курсантов с этим знаменательным событием.

"Сегодняшний день войдет в историю нашего института. Надеюсь, что через двадцать лет новые поколения курсантов откроют эту капсулу и ощутят связь времен, сохранив память о наших достижениях и стремлениях", – отметил он.
Заложили капсулу времени, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:20

Фото: ВИИРЭС

В этот день курсанты выпускных курсов последний раз перед выпуском стояли в строю. Уже завтра, 15 июня, состоится 23-й торжественный выпуск курсантов ВИИРЭС. Закладка капсулы времени проводится с 2021 года и стала ежегодной традицией выпускных курсов Военного института. Помимо капсулы, курсантами были высажены деревья и создана аллея выпускников. Эти мероприятия символизируют преемственность поколений и укрепляют связь между выпускниками и институтом.

Заложили капсулу времени, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:20

Фото: ВИИРЭС

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