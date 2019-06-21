Сразу на 4 тенге укрепился тенге к доллару

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 376,53 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. В торгах принял участие 21 член KASE, передает Zakon.kz.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 376,53 тенге за доллар (-4,03 тенге), объем торгов – 158 060 тыс. USD (+115 686 тыс. USD);

- по евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 5,9890 тенге за рубль, объем торгов – 5 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 54,8320 тенге за юань (-0,6280 тенге), объем торгов – 750 тыс. юаней (+700 тыс. юаней).

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий 20 июня составил 380,56 тенге за доллар.

В обменниках доллар продают по 378,3 тенге, рубль - 6,04, евро - 428 тенге.

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