Генерал Рустем Кайдаров – живая легенда казахстанской полиции

«Я счастлив, что служил в правоохранительных органах, стоял у истоков их создания».

23 июня – День казахстанской полиции. Zakon.kz рассказывает об одном из лучших ее представителей - генерал-майоре юстиции, заслуженном работнике МВД СССР, профессоре, председателе президиума РОО "Совет генералов" Рустеме Кайдарове, прошедшем трудовой путь от грузчика до заместителя министра внутренних дел.

Это сейчас уже кажется, что жизнь у этого седовласого генерала была легкой, что судьба баловала его, что ему все давалось без особого труда – и учеба, и карьера, и все прочие составляющие достойной качественной жизни. Но это только кажется, на самом деле это далеко не так.

Рустем Есимханович родился за год до начала войны в семье лесников. Село, в котором они жили, так и называлось – Сосновка, оно было расположено в красивейшем месте в Восточном Казахстане.

- В семье у нас было четверо сыновей. Мама умерла рано, когда мне было 18 лет, - вспоминает Рустем Есимханович. - Отцу одному тяжело было поднимать нас на ноги, и я уже в 16 лет стал зарабатывать себе на жизнь. Был грузчиком, лес валил, работал трактористом, комбайнером, мастером производственного обучения. Все эти навыки я приобрел в профтехучилище, куда пошел потому, что там бесплатно обували, одевали, кормили. Затем отслужил в армии - в Забайкальском военном округе, поступил в КазГУ на юрфак, вскоре познакомился с красивой молоденькой девушкой Аймен, мы поженились и до сих пор идем с ней рука об руку. Она доктор педагогических наук, профессор. Мы вырастили сына и дочь, теперь растим внуков.

Из личного архива Р. Кайдарова

С 1976 по 1982 год Кайдаров был на партийной работе, в том числе в ЦК Компартии Казахстана, где курировал вопросы следствия, был народным депутатом, но большую часть своей сознательной жизни посвятил правоохранительной деятельности. В числе других занимал должности первого заместителя начальника УВД Семипалатинской области, начальника УВД Жезказганской области, начальника Межрегионального управления № 6 МВД СССР по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Казахской и Киргизской ССР.

Один из его друзей, генерал-майор в отставке Турсун Айжулов рассказывает: "Сослуживцы Кайдарова отмечают его большие организаторские способности, его требовательность к подчиненным в сочетании с постоянной заботой о них, особенно в решении социальных вопросов". Генерал привел такой пример.

- Будучи начальником УВД Жезказганской области, Рустем Есимханович поставил перед собой, казалось бы, невыполнимую по тем временам задачу – обеспечить всех сотрудников милиции жильем. В Жезказгане и области под его руководством было построено для них несколько многоэтажных и десятки одноэтажных двухквартирных жилых домов. В те же годы были возведены новые здания Жездинского, Агадырского, Приозерного, Актогайского районных отделов милиции, Сатпаевского ГОВД, следственный изолятор, диагностический центр ГАИ, гаражный комплекс, питомник для служебных собак, загородный пункт управления, зоны отдыха и гаражный комплекс УВД города Жезказгана.

Межрегиональное управление № 6 МВД СССР по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Казахской и Киргизской ССР Рустем Кайдаров возглавил уже после распада Советского Союза, в начале девяностых годов. Он, можно сказать, создавал эту службу.

С 1992 по 1995 год он был заместителем министра внутренних дел Казахстана по следствию. Как видим, Кайдаров относится к той когорте генералов, которые принимали непосредственное участие в становлении суверенного Казахстана, создании правоохранительной системы молодого независимого государства, ее правовой базы, в формировании полицейских кадров.

Также он занимал должность первого заместителя начальника Государственного следственного комитета. Одновременно с июня 1997 года возглавлял республиканский Фонд содействия борьбе с преступностью и правонарушениями.

- Я счастлив, что работал в правоохранительных органах, стоял у истоков их создания, - говорит Рустем Есимханович. – Что такое работать в правоохранительных органах в советское время - знает все старшее поколение. Дисциплина, порядок, обостренное чувство ответственности, справедливости, патриотизма, честность, порядочность - эти качества были присущи сотрудникам милиции того времени. Я прошел все ступени милицейской службы, начиная с самых низов.

Многое Кайдаров сделал и в научно-педагогической сфере: преподавал на курсах повышения квалификации следственных работников МВД и ГСК РК, неоднократно возглавлял государственные квалификационные комиссии в вузах, в т.ч. на юридическом факультете КазНУ им. аль-Фараби. Он – автор более 30 научных публикаций, при его непосредственном участии были подготовлены и изданы "Комментарий к УПК Казахской ССР", Альбомы схем УПК РК (общая часть), первый в Казахстане учебник по криминологии. О его заслугах говорят ученые звания – профессор Казахского Государственного юридического университета, академик Международной академии информатизации, действительный член Российской Академии естественных наук и другие.

За скупыми строчками послужного списка кроется титанический труд и большой талант профессионала и руководителя, благодаря которым Кайдаров достиг высокого карьерного роста, и сегодня его авторитет непререкаемый не только в полицейских кругах, но и во всех силовых структурах страны.

За высокие заслуги в правоохранительной сфере Рустем Кайдаров награжден орденами "Парасат", "Звезда Содружества", "За благородство помыслов и дел" (РФ), "За заслуги", "За службу Родине" II степени и более 30 медалями Казахстана, СССР, России, Украины, Беларуси.

В 1996 году по достижении предельного пенсионного возраста Рустема Есимхановича проводили на заслуженный отдых, но отдыхать ему не пришлось, он сразу пошел работать начальником кафедры криминалистики и судебной экспертизы Высшей следственной школы ГСК, затем его переманили в Казахский государственный юридический университет на должность завкафедрой.

- Мне понравилась моя новая работа, я свою кафедру сделал одной из лучших, образцовых среди юридических вузов Казахстана, - вспоминает генерал. - И вот в 1998 году тогдашние министр внутренних дел Каирбек Шошанович Сулейменов и министр юстиции Юрий Алексеевич Ким предложили мне создать корпоративный пенсионный фонд в интересах силовых, правоохранительных структур и судебной системы. Недолго думая, я взялся за это дело.

Пенсионный фонд заработал с 1 января 2000 года. Подавляющее большинство вкладчиков – более 80 процентов - составляли военнослужащие, полицейские, пограничники, представители внутренних войск, финансовой полиции, комитета уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы МЧС, прокуратуры, судов, юстиции, таможни и так далее.

Продуманная инвестиционная политика, устойчивые ликвидные формы инвестирования, высокая капитализация, солидные учредители, партнеры, повышенные обязательства перед вкладчиками, широкий спектр качественных услуг - все это вместе взятое и обеспечивало фонду стабильный рейтинг на рынке по основным показателям, быстрое вхождение на отечественный пенсионный рынок и признание за рубежом. Фонд выполнял и другие важные задачи, имеющие большое социальное и государственное значение, в частности, активно участвовал в реформировании пенсионного законодательства.

С участием фонда были изменены положения статей пенсионного законодательства, в соответствии с которым перечисление пенсионных взносов для сотрудников силовых структур производилось за счет бюджета. Также были изменены положения статей, в соответствии с которым с лиц, вышедших на пенсию по выслуге лет, а также имеющих к 1 января 1998 года десять и более лет стажа службы, при устройстве на работу не взимались пенсионные отчисления. Был проведен перерасчет пенсий для сотрудников силовых и правоохранительных ведомств, вышедших на пенсию по выслуге лет, предусмотрена государственная базовая пенсионная выплата для сотрудников силовых структур при выходе на пенсию по выслуге лет. начали отчисляться пенсионные взносы курсантам Министерства внутренних дел, Министерства обороны, КНБ, МЧС, Министерства юстиции, Таможенного контроля, Агентства финансовой полиции и военнослужащим срочной службы.

- Мы должны с любовью и заботой относиться к силовым и правоохранительным структурам, ведь любое государство сильно тогда, когда заботится о своих защитниках, - считает Рустем Есимханович. - Они должны быть надежно защищены в законодательном порядке, должны быть обеспечены материально, социально, носить хорошую одежду, иметь современную технику, не нуждаться в жилье, в деньгах.

Тогда у них и служба будет в радость - хоть в армии, хоть в полиции - тогда они будут меньше гибнуть при исполнении служебных обязанностей. Почему у нас в мирное время гибнут люди в погонах? Потому что они приняли присягу, поклялись, что будут защищать жизни людей, собственность граждан и государства.

Ни в одной силовой структуре нет такой повышенной опасности при несении службы, как в органах внутренних дел.

Как-то Рустем Есимханович был в Испании и видел, в каких условиях работают там полицейские. "Позавидуешь, - говорит он. - Народ кругом законопослушный, никаких тебе ЧП, никаких эксцессов, полицейские лишь разъезжают на своих машинах, спокойно наблюдая за общественным порядком. А у нас везде глаз да глаз нужен, даже в школах ввели участковых инспекторов по делам несовершеннолетних".

С выходом на пенсию Рустем Есимханович также возглавил Республиканское общественное объединение "Совет генералов", которое было создано по инициативе генералов – ветеранов КНБ, МВД, Вооруженных сил и прокуратуры. На сегодня "Совет генералов" имеет представительства в Нур-Султане и во многих областях Казахстана, в него входят порядка 130 генералов в запасе и отставке, он стал известной организацией, которая ведет активную работу по содействию руководству страны в укреплении национальной безопасности и обороны, повышении авторитета Вооруженных сил и силовых ведомств.

Встреча с депутатом Госдумы РФ, генерал-майором милиции Татьяной Москальковой, Москва, 2015 г., фото "Совет генералов"

Члены "Совета генералов" во главе с генералом Кайдаровым активно участвуют в общественно-политической жизни страны, особенно в реализации социально значимых проектов и военно-патриотической работы.

Среди них – учреждение общественного фонда "Ветераны Великой Отечественной войны города Алматы", который оказывает существенную материальную помощь участникам войны и трудового фронта. Также "Совет генералов" уделяет много внимания вопросам социальной защиты военнослужащих, работников правоохранительных органов. Именно после обращения генералов лично к Первому Президенту РК – Елбасы в 2006 году был произведен перерасчет пенсий военнослужащим-ветеранам и приравненным к ним лиц.

Мы, генералы, много говорим о проблемных вопросах и не потому, что кому-то завидуем, или хотим чего-то для себя, а потому, что деньги государственные неправильно используются, права нарушаются или в угоду кому-то принимаются нежизнеспособные законы, - сетует Рустем Есимханович. - У нас у ветеранов потенциал большой, мы могли бы помочь в решении любых вопросов, касающихся социальной сферы, образовательной, патриотической, правовой, оборонной, сферы безопасности и так далее. Как вы знаете, в наших рядах состоят генералы, многие из которых в свое время руководили КНБ, МВД, Министерством обороны, Генеральной прокуратурой, Пограничными и Внутренними войсками, Службой государственной охраны, МЧС, участвовали в афганской войне, выявляли и обезвреживали международных террористов и казнокрадов. Исходя из этого, главным направлением своей деятельности мы определили содействие Президенту - Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил РК в укреплении национальной безопасности, обороны и правопорядка в стране. Для этого у нас есть всё - опыт, знания, высокий профессионализм.

К сожалению, 40-летний профессиональный опыт генералов, которые готовы безвозмездно отдать свои знания и силы, ничего не прося взамен, не всегда бывает востребованным, госорганы порой игнорируют их готовность помогать им в решении различных вопросов. Одной из причин этого генералы видят в том, что "Совет генералов" является независимым общественным объединением, существующим за счет членских взносов и пенсионных выплат, они не просят денег у чиновников и им ничего не дают. Об этом подробно говорил в эксклюзивном интервью Zakon.kz заместитель Рустема Кайдарова генерал-майор Махмут Телегусов.

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Встреча с Нурсултаном Назарбаевым, Алматы, 2016 г. Фото "Совет генералов"

Но генералы не падают духом, они по-прежнему в строю и ведут большую общественно-политическую и военно-патриотическую работу в стране и за рубежом, не получая за это ни тиына. Но это уже другая тема, об этом можно говорить долго. Скажу лишь, что такие личности, как генерал Кайдаров являются живыми легендами казахстанской полиции.

- Пользуясь случаем, хотел бы поздравить своих коллег с нашим профессиональным праздником – Днем казахстанской полиции, - говорит Рустем Есимханович. - Поздравлю всех, кто создавал нашу полицию, кто служил и служит в ее рядах, а также выражаю признательность ветеранам правоохранительных органов, которые своим честным трудом, ратным служением снискали почет и уважение граждан и народа. Отдаем дань памяти тем, кто в мирное время пал смертью храбрых ради спасения чьих-то жизней, ради спокойствия и безопасности казахстанцев. Желаю, чтобы ряды полицейских в нашей стране крепли, чтобы они всегда были обеспечены всем необходимым для достойного несения своей нелегкой службы и чтобы в наших городах и селах всегда были общественный порядок и безопасность.

Торгын Нурсеитова

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