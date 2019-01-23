Нацбезопасность чиновники превратили в кормушку – генерал-майор Телегусов

В сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму процветает коррупция.

Недавно в Алматы в ходе спецоперации силовиков была задержана группа иностранцев, подозреваемых в подготовке терактов на территории Казахстана. Они действовали под руководством находящихся за границей боевиков ДАИШ. Вслед за этим в новостях появилась информация, что в Актобе судят двух охранников, пропагандировавших экстремистские идеи, причем один из них уже был судим за аналогичные действия. Следует ли подобные случаи понимать как реальную угрозу нашей безопасности? Говорит ли это о том, что среди казахстанской молодежи растет количество радикалов? Насколько серьезны у нас риски внутренних терактов? Эти вопросы волнуют всех казахстанцев и ответить на них Zakon.kz попросил заместителя председателя РОО «Совет генералов» РК, генерал-майора Махмута Телегусова, который не понаслышке знает о проблемах экстремизма и терроризма.

Под его руководством в Казахстане впервые были проведены контртеррористические учения в горах с привлечением погранвойск и спецподразделений МВД и КНБ, а после Баткенских событий в Киргизии комдив организовал показные учения для офицеров по блокированию и уничтожению бандформирований. Также в составе Коалиционных сил он участвовал в операции «Глобальная война против терроризма» в Ираке. В 2006-2008 годы доказал хищение 50 миллиардов тенге в Министерстве обороны, выделенных на оснащение армии, документально подтвердив наличие в данном ведомстве системной коррупции, которая изнутри подрывала военную мощь государства. В итоге указом Президента несколько заместителей министра обороны были понижены в должности, осуждены, а иные уволены в запас.

- Махмут Утегенович, скажите, пожалуйста, с высоты своего жизненного и профессионального опыта, почему в Казахстане не сокращается количество приверженцев деструктивных и радикальных течений, правильно ли идет у нас работа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму?

- Это вопрос многоаспектный, я бы разделил его на несколько частей. Системная коррупция и религиозный экстремизм уже давно стали элементами современной гибридной войны и угрожают нашей мирной и созидательной жизни. Не случайно глава государства со своей дальновидностью еще в начале 2000-х годов поручил правительству и обществу единым фронтом выступить против коррупции и религиозного экстремизма, однако это до сих пор не выполняется ни госорганами, ни общественными организациями.

Более того, проверки силового и надзорного органов и проведенный нами анализ показали, что повсеместно допускаются неэффективное использование и разбазаривание государственных средств, предназначенных для противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

Серьезные нарекания имеются в адрес НПО, многие из которых с нарастающими темпами втягиваются в коррупционные схемы недобросовестных чиновников, занимающих высокие должности в государственных структурах, входят во взаимодействие с ними и претворяют в жизнь их преступные цели.

- У вас есть тому подтверждения?

- Не было бы - не говорил. Мы давно уже ощущаем эту опасность, но все предпочитают помалкивать, однако из-за участившихся случаев хищения бюджетных денег и роста количества приверженцев радикальной идеологии в Казахстане, нам приходится проговаривать это вслух. Да и общество, думаем, стало чувствительно к таким вопросам и хочет каких-то внятных ответов.

Борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом проходит в Казахстане поэтапно, государство в этом плане ведет адекватную политику и не жалеет денег, чтобы предотвратить случаи радикализации своих граждан и минимизировать риски внутренних терактов.

Так, на реализацию первой Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы было выделено около 100 миллиардов тенге. На реализацию второй такой же программы, рассчитанной на 2018-2022 годы, которая является логическим продолжением первой – уже свыше 270 миллиардов, то есть больше 2,5 раза. Это очень большие деньги.

Кроме того, в 2017-м в Казахстане принята Концепция государственной политики в религиозной сфере РК на 2017-2020 годы, утвержденная Президентом. Итоги второй программы и концепции подводить рано, они еще не завершены, поэтому давайте посмотрим, как выполнена первая программа.

Проверки со стороны КНБ, МВД, Генпрокуратуры свидетельствуют, что вокруг расходования средств, выделенных на данный проект, сложилась нездоровая ситуация. Особенно большие претензии имеются к чиновникам областных управлений по делам религий, которые неоднократно привлекались к ответственности за хищения и нецелевую трату многомиллиардных сумм.

Яркий пример - Алматинская область. По сообщению прокуратуры данного региона, в 2017-м здесь было выявлено нецелевое использование пяти (!) миллиардов тенге, которые должны были пойти на борьбу с экстремизмом и терроризмом. За провал профилактической работы, на которую государство потратило колоссальные средства, за последние три года в общей сложности наказано около 80 чиновников. Расследованием доказано, что они представляли формальные отчеты об исполнении госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, однако за решетку никто из них не сел. Одни отделались штрафами, другие - дисциплинарной и материальной ответственностью с возмещением ущерба, но по сравнению с похищенной суммой, штрафы и возмещение составляют мизерную часть.

Хищения были выявлены и в других областях Казахстана. В свое время заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов по этому поводу озвучил, что было зафиксировано множество случаев, когда госорганы в регионах тратят большие деньги, но реальная работа не проводится.

- Кто в этом виноват, кого привлекает государство для реализации своей политики в сфере предупреждения религиозного экстремизма и терроризма?

- Главным механизмом в этом вопросе от госорганов, акиматов областей и городов выступают так называемые центры изучения проблем религий, которые практически есть во всех регионах. Их функции заключаются в том, чтобы разыграть конкурсы на государственный социальный заказ, выявлять победителя и определять содержание профилактических мероприятий. Но насколько грамотно, добросовестно, объективно и профессионально они это делают – большой вопрос. Приведу примеры, известные мне из СМИ и силовых ведомств.

В ЮКО (ныне Туркестанская область – Т. Н.) госзаказ на выпуск информационно-методических материалов для аналитики в религиозной сфере выиграло общество инвалидов «Халқыма тағзым» и получило от Центра изучения проблем религий порядка 120 миллионов тенге.

В Актюбинской области для информационных и обучающих работ привлекались индивидуальные предприниматели, а не общественные организации, как это должно быть в принципе. Так, 10,5 миллионов получила ИП «Жумагазиева» за разъяснительные работы в вопросах религии среди жителей области.

В Астане социологические исследования были проведены фирмой «Ayqin», которая была создана в том же, 2017 году и, соответственно, не имела опыта работы в данной сфере. Аналогичное исследование выиграла другая неизвестная на рынке исследовательских услуг компания «D.L. and Co», которая также была создана незадолго до тендера и тоже не имела соответствующих навыков работы. Почему к такой наиважнейшей работе привлекались никому неизвестные, наспех созданные, сомнительные компании?

В 2017 году за получение взяток за лоббирование интересов участников госзакупок были арестованы двое заместителей начальников ведущих департаментов Министерства по делам религий и гражданского общества (ныне Министерство общественного развития – Т. Н.). В начале 2019-го был задержан председатель Комитета общественного согласия Министерства общественного развития РК, получивший большую взятку за покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации.

Подобные факты наталкивают на мысль, что некоторые руководители госорганов в центре и на местах стали рассматривать антитеррористическую стратегию государства в целях наживы.

«Совет генералов» обратился с запросами к первым руководителям силовых и правоохранительных структур – КНБ, МВД, Генпрокуратуры, Агентства по делам госслужбы и предупреждению коррупции и нам дали ответ, что наши выводы подтвердились, в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму процветает коррупция.

- Можно более подробно о том, как некоторые НПО выигрывают конкурс и разрабатывают схемы нецелевого использования бюджетных средств.

- Компетентные органы в ходе проверок выявили, что для получения госзаказа от министерств и акиматов в отдельных ведомствах создавалось множество временных непрофессиональных НПО и информационно-реабилитационных центров, которые выигрывают конкурс, имея своих лоббистов среди чиновников, и через их аффилированные центры реабилитации разрабатывают схемы нецелевого использования бюджетных средств. Проще говоря, будучи в сговоре с чиновниками, воруют, обогащаются.

Так, органы по противодействию коррупции и религиозному экстремизму в ответах на запрос «Совета генералов» сообщили, что в Акмолинской области директор КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» создал Консультативно-реабилитационный центр «Сана» и общественное объединение «Региональный научно-аналитический центр «Гасыр» для участия в госзакупках возглавляемого госучреждения. Таким образом, присвоил бюджетные средства, и был осужден. Факты незаконного освоения средств были зарегистрированы и в других регионах, в том числе в Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.

- А как отчитываются эти НПО, они же должны как-то отработать госзаказ, показать проделанную работу, результаты.

- Для них отчитаться не проблема, у них при финансовых проверках смотрят только документы - столько-то получили, столько-то потратили, вот договора, вот сроки, провели такую-то работу, столько-то встреч, охват населения такой-то… Проверяющих не интересует, достигнут ли конечный результат - целевой индикатор или нет, сколько человек на самом деле отказались от радикальной идеологии и перешли в традиционный в Казахстане ислам. У них нет специалистов, которые могли бы это определить, поэтому такие данные практически невозможно найти, цифры зачастую сомнительные, не понятно, откуда берутся.

Как-то в одном из конкурсов я видел, что некий ИП обязался поставить на правильный путь 10 тысяч приверженцев радикальной идеологии. 10 тысяч! В одном городе! Но это же невозможно, это нереально, откуда бы они в одном городе набрали столько радикалов, их по всей-то стране не больше 20 тысяч, если верить экспертам. Заказчик знал, что это заведомо невыполнимая задача, в то же время деньги освоены, на бумаге все хорошо.

Никто не изучает, есть ли у таких НПО профессионализм, специалисты, опыт, навыки, желание приносить пользу стране, помогать государству, каковы конкретные результаты, проводились ли встречи с глазу на глаз с заблудшими, оступившимися, беседы по душам, чтобы человек действительно освободился от оков радикальной идеологии. Сомневаюсь, что такие мероприятия проводятся.

Ни для кого не секрет, что в госзакупках всегда были и есть откаты – до 30 процентов от госзаказа. Допустим, организация получила десять миллионов тенге, из них три миллиона должна дать тому чиновнику, который лоббировал их интересы, преследуя при этом свою выгоду. Я не говорю, что у всех так, но у многих.

- У нас даже само правительство признало, что в нашей стране самая коррумпированная сфера это госзаказ.

- Вот-вот. Я сам был военным экспертом в Счетном комитете по проверке использования республиканского бюджета Министерством обороны, где было выявлено хищение 50 миллиардов тенге, выделенных на оснащение армии, наблюдал это в конкретном исполнении, и могу засвидетельствовать, что здесь тоже идет такая же схема, и такие сомнительно пахнущие тендера крайне отрицательно влияют на профилактику религиозного экстремизма и терроризма.

Вы знаете, как работают эти НПО и центры? По полгода, не больше. Их деятельность в основном заключается в выигрыше грантов, конкурсов и тендеров, а там, как говорится, трава не расти. В мае-июне разыгрывается тендер, до ноября его проводят, потом успешно отчитываются и отдыхают до лета, пока не сформируется новый бюджет, и они опять не выиграют госзаказ. И за это время – с декабря по май - никакой работы по реализации антитеррористической стратегии государства с участием гражданского общества не ведется, всё останавливается, денег нет, кто будет работать? Ни одна НПО не работает, все ждут следующих заказов. Если они хорошо развели в этом году, значит, на следующий год опять получат госзаказ.

Нет системности при реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, нет наступательности, непрерывности. А без этого показателей достойных в данной сфере никогда не будет. Здесь нужна постоянная, беспрерывная целенаправленная работа, тогда и успехи будут, а когда делаются многомесячные перерывы, каких достижений можно ожидать?

Государство более чем достаточно выделяет деньги на профилактику религиозного экстремизма и терроризма, дает сотнями миллиардов и вправе рассчитывать на отдачу. Но о какой отдаче можно говорить, если недобросовестные чиновники вопросы национальной безопасности превратили в кормушку, средство наживы? Наверное, поэтому количество приверженцев радикальных течений не сокращается, а, наоборот, увеличивается.

- Это официальная точка зрения или ваши предположения?

- Официальная. Когда разработчики Госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 год стали анализировать итоги ее реализации, то слабой ее стороной они в первую очередь назвали «сохраняющуюся тенденцию увеличения количества приверженцев радикальной идеологии, в том числе склонных к совершению насильственных акций внутри страны», понимаете? О чем это говорит? О том, что программа не выполнена, деньги промотали. Их же дали на снижение количества радикалов, а тут, наоборот, идет увеличение и они сами это признают. Если увеличивается, зачем тогда деньги зря тратить? Еще раз повторяю, на этот проект было выделено порядка ста миллиардов!

Вторым пунктом слабой стороны они указывают «недостаточную эффективность информационно-разъяснительной работы», третьим - «недостаточную степень вовлечения институтов гражданского общества в работу по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию терроризму». Получается, и с профилактикой не справились, и людей к этому не смогли привлечь.

И так все десять пунктов, подтверждающих неэффективное и нецелевое использование руководителями министерств, акиматов областей и городов средств, выделенных государством на борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом. Полный провал, ни один из основных пунктов программы толком не выполнен. Когда я по этому поводу сделал доклад на заседании «Совета генералов», то генералы были просто в шоке, говорят, как так?! Я говорю: «Вот, посмотрите документы, разработчики сами это признают». Для прояснения ситуации, мы и направили письменные запросы в КНБ, Генпрокуратуру и так далее, и они подтвердили нашу правоту, о чем я уже сказал выше.

Я уж не говорю о качестве содержания разъяснительно-профилактических работ, это отдельная песня. Скажу лишь, что здесь следовало бы провести тщательную независимую экспертизу, ведь за последние годы трудно назвать достойные проекты, которые были бы созданы на бюджетные средства в рамках профилактики экстремизма и терроризма, хотя на это тоже выделяются миллионные суммы. Но мы видим, что это не помогает защитить наших граждан от влияния экстремистских организаций и предупредить распространение радикальных идей.

Мы, генералы, считаем, если в ближайшее время не остановить чиновничий беспредел, препятствующий эффективной реализации антитеррористической стратегии государства, и не устранить решительными мерами коррупционные лазейки в законодательстве, то количество приверженцев радикальной идеологии в Казахстане будет расти по геометрической прогрессии.

Боюсь, чиновники на местах, с легкостью расхищающие государственные деньги, предназначенные для предупреждения терроризма и экстремизма, не понимают, с каким огнем они играют. Если только вообразить, что они и дальше будут воровать, то станут возможными самые наихудшие сценарии.

Надо понимать, стабильная религиозная ситуация – вещь очень хрупкая, она может быть легко разрушена как в результате действий сторонников радикальных псевдорелигиозных течений, так и представителей госорганов. И тогда, не дай Всевышний, впереди могут возникнуть взрывы и вооруженные атаки. Этого ни в коем случае нельзя допускать.

- Сказать легко, но как это сделать?

- В первую очередь надзорные и контролирующие органы должны провести специальное расследование итогов реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы, но ревизию при этом необходимо сделать включительно по октябрь 2018 года.

С этим предложением «Совет генералов» обратился письменно во все компетентные органы в центре и на местах. Причем в проверках должны участвовать только независимые организации и эксперты, которые знают, каким должен быть конечный результат в этой сфере, и могли бы сразу определить, посмотрев документы: ага, здесь халтура, здесь сворованы деньги, здесь более или менее нормально, а здесь вообще работа не велась, ну-ка, дайте списки приверженцев, отказавшихся от радикальной идеологии, посмотрим, кто такие, где живут, где работают, учатся и так далее. То есть проверка должна быть тщательной, скрупулезной вплоть до каждого человека, которого якобы вернули в лоно традиционного ислама, тогда и выяснится, есть ли на самом деле эти люди или это мертвые души.

Иначе говоря, степень эффективности проводимой работы нужно измерять целевыми индикаторами, предполагающими снижение количества лиц, подверженных радикальному влиянию, радикальным идеям и своевременное предупреждение, и пресечение всех насильственных акций.

Во-вторых, необходимо внести в законодательство нормы, запрещающие разыгрывание государственного социального заказа по укреплению национальной безопасности в виде гранта, на конкурсах и тендерах. Иначе так и будут выигрывать те, на кого делает ставку госорган, который эти заказы организовывает.

Весьма желательно, чтобы КНБ, МВД Министерство общественного развития и Генеральная прокуратура выступили государственным партнером по реализации социально-значимых проектов по общей безопасности страны только с профессиональными, хорошо подготовленными НПО, имеющими соответствующий потенциал. При этом каждая НПО, желающая участвовать в госсоцзаказе, должна полностью и всесторонне обосновать свой проект и не на один год, как это обычно делается, а на тот срок, на который рассчитана соответствующая госпрограмма, и точно так же работала – 3-4 года, а не шесть месяцев в году.

Ну и, конечно, следует на порядок улучшить качество содержания информационно-разъяснительных, профилактических работ. Для этого нужно привлекать известных компетентных теологов, политологов, философов, представителей всех конфессий и других экспертов, в том числе многотысячную армию ветеранов силовых и правоохранительных структур.

Бюджетные программы госорганов должны быть доступны для мониторинга антикоррупционной группой, Общественным советом партии «Нур Отан» и гражданами страны на стадии завершения их планирования. Выявивших коррупционные замыслы заказчиков надо поощрять материально.

Благодаря органам нацбезопасности за последние годы в Казахстане предотвращены десятки терактов, но этот показатель может быть еще лучше, если институты гражданского общества будут помогать им в этом в рамках своих возможностей и государственной программы по противодействию экстремизму и терроризму. То есть, как сказал Президент, выступать единым фронтом против этой угрозы.

Нам всем нужно понять, что настала пора изменить подходы к профилактической работе и, самое главное, установить жесткий контроль со стороны надзорных и финансовых органов, иначе сотни миллиардов опять вылетят в трубу, осядут в карманах беспринципных вороватых чиновников.

- Каким образом ветераны силовых и правоохранительных структур могут организовать борьбу с религиозным терроризмом и экстремизмом?

- Они способны вести широкую содержательную информационно-разъяснительную работу среди населения, встречи с трудовыми коллективами, гражданским обществом, с молодежью, в том числе с ребятами, которые работают на рынках, разъяснять опасность и последствия религиозного экстремизма и терроризма и так далее.

«Совет генералов» может оказывать помощь заинтересованным госорганам с предоставлением им независимых экспертов и проводить мастер-классы с другими НПО. Как вы знаете, в наших рядах состоят генералы, многие из которых в свое время руководили КНБ, МВД, Министерством обороны, Генеральной прокуратурой, Пограничными и Внутренними войсками, Службой государственной охраны, МЧС, участвовали в афганской войне, выявляли и обезвреживали международных террористов и казнокрадов. Исходя из этого, главным направлением своей деятельности мы определили содействие Президенту - Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил РК в укреплении национальной безопасности, обороны и правопорядка в стране. Для этого у нас есть всё - опыт, знания, высокий профессионализм. Так почему бы не использовать это во благо нашего общества, нашего государства? Тем более, мы уже не раз проводили масштабные мероприятия по разоблачению идей и сущности религиозного экстремизма и терроризма. У нас нет проблем с квалифицированными лекторами, мы тесно взаимодействуем со всеми вузами, преподавателями, экспертами и все они готовы работать с нами, вносить вклад в укрепление общей безопасности страны.

В свое время мы в Казахстане создали общественное движение по противодействию коррупции и религиозному экстремизму и подписали меморандум о сотрудничестве с республиканскими ветеранскими организациями силовых и правоохранительных структур, Общественным советом партии «Нұр Отан», ДУМК, провели круглый стол с участием руководителей этих ведомств и религиозных конфессий для выработки рычагов для совместного противодействия, написали письма в госорганы с конкретными предложениями.

Но, к сожалению, 40-летний профессиональный опыт генералов, которые готовы безвозмездно отдать свои знания и силы, ничего не прося взамен, оказался невостребованным, госорганы проигнорировали нашу готовность помогать им в этом архиважном вопросе.

- Почему?

- Главная причина заключается в том, что «Совет генералов» является независимым общественным объединением, мы существуем за счет членских взносов и пенсионных выплат, мы не просим денег у чиновников и им ничего не даем. По идее они должны бы обрадоваться предлагаемой с нашей стороны безвозмездной помощи и поддержать расширение общественного движения против коррупции и религиозного экстремизма, но, увы..., видимо, не оценили наши возможности. В Пакистане, например, бизнесмены создали такую ассоциацию, потому что они понимают опасность, которую представляет религиозный экстремизм. А у нас поручение Верховного Главнокомандующего создать единый фронт так и остается неисполненным…

Торгын Нурсеитова

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