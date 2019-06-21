Тургумбаев рассказал о проверках в отношении скандалиста-заместителя

Результаты он обещает огласить сразу.

Министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев ответил на вопрос относительно проверок, которые в данное время проводятся по жалобам на его заместителя Махамбета Абисатова, сообщает Zakon.kz.

- В отношении заместителя, да, действительно, проводится проверка по всем аудиозаписям, которые появились в интернете. Там идет фоноскопическая экспертиза. Первая - на случай искажения. Пока еще проверка не закончилась. По результатам проверки я скажу.

Ранее в Казнете была опубликована скандальная запись, вызвавшая широкий общественный резонанс. Экс-начальник департамента полиции, ныне замминистра МВД РК, генерал-майор Махамбет Абисатов матом дает характеристики подчиненным и объясняет, как им надо работать.

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