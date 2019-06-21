Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тургумбаев рассказал о проверках в отношении скандалиста-заместителя

Результаты он обещает огласить сразу.

Фото : МВД РК21 июня 2019, 19:35

Министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев ответил на вопрос относительно проверок, которые в данное время проводятся по жалобам на его заместителя Махамбета Абисатова, сообщает Zakon.kz.

- В отношении заместителя, да, действительно, проводится проверка по всем аудиозаписям, которые появились в интернете. Там идет фоноскопическая экспертиза. Первая - на случай искажения. Пока еще проверка не закончилась. По результатам проверки я скажу.

Ранее в Казнете была опубликована скандальная запись, вызвавшая широкий общественный резонанс. Экс-начальник департамента полиции, ныне замминистра МВД РК, генерал-майор Махамбет Абисатов матом дает характеристики подчиненным и объясняет, как им надо работать.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты