Мать пятерых детей скончалась в Алматы

На нее и ее детей упало дерево.

Мать пятерых детей скончалась вечером в пятницу, 21 июня, в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу горздрава.

После происшествия был госпитализирован один ребенок. В целом обратились за медицинской помощью три ребенка. Двое были отправлены в детскую больницу неотложной помощи, в результате осмотра одному выставлен диагноз: ушиб мягких тканей, сочетанная травма. Травма средней тяжести.

Второй - с незначительными травмами. Родственница от госпитализации второго ребенка отказалась. Третий ребенок был доставлен в детскую городскую больницу N2, осмотрен врачами. Показаний к госпитализации не было, был отпущен под наблюдение на амбулаторное лечение.

Женщина была доставлена в городскую клиническую больницу N 4, к сожалению, с травмой, не совместимой с жизнью.

Ранее сообщалось, что на семью упало дерево.

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