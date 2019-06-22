Атырауский НПЗ начнет поставки бензина в Европу

Мы создали все условия для экспорта бензина, заявил Бозумбаев.

Министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал о планах по экспорту казахстанского бензина, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Almaty.tv.

- Переговоры еще впереди, экспорт нашего бензина будет начинаться совсем в другие страны. Страны, которые не находятся в Евразийском экономическом союзе, это страны Средней Азии и европейские страны с Атырауского нефтеперерабатывающего завода. С июня мы создали все условия для экспорта бензина. Этот процесс должен стартовать, надеюсь, на следующей неделе, - отметил Канат Бозумбаев на пресс-конференции в СЦК.

По словам министра, переговоры с Беларусью и Кыргызстаном продолжаются.

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Также Бозумбаев не видит смысла в продлении запрета на ввоз бензина из России по железной дороге.

- Потому что велика разница в цене, - уточнил министр.

Он добавил, что надо работать над тем, чтобы наше топливо не вывозили к соседним странам контрабандой. Речь идет о том, что ГСМ в Казахстане упали в цене по сравнению с 2018 годом.

Цена на бензин АИ-92 в сравнении с 2018 годом на 6,9% - 147,6 тг за литр. Стоимость АИ-95/96 снизилась - на 3,8% - 168,6 тг за литр. Стоимость АИ-98 - на 3,4% за год - 185,9 тг за литр.

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