Что думают эксперты о создании Министерства экологии Казахстана

Вопросы экологии в регионах были подняты неспроста. В правительстве происходит серьезная реорганизация. Бывший департамент экологии становится отдельным министерством, наделенным широкими полномочиями.

В список экологически загрязненных городов попали не только промышленные центры страны, но и два крупнейших мегаполиса Алматы и Нур-Султан. Поэтому создание нового министерства эксперты и чиновники считают своевременным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- Это очень правильное решение, что есть отдельное государственное ведомство, независимый орган, который курирует вопросы охраны окружающей среды, - министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

Между тем, поднимать вопросы экологии президент Касым-Жомарт Токаев начал практически в каждой своей поездке по регионам. В Кызылорде благодаря инициативе Елбасы удалось сохранить Малый Арал. Но возведенная неимоверными усилиями плотина может рухнуть в любой момент.

- Нижнюю часть плотины Кокарал подмывает мощное течении Сырдарьи. Если не укрепить ее сейчас мы можем потерять Малый Арал. Накопленные там с момента возведения плотины 27 миллиардов кубометров воды нужно сберечь любой ценой. Правительству и акимату поручаю срочно взять этот вопрос на особый контроль, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Чуть позже, на встрече с атырауцами глава государства затронул проблему каспийского моря, а также отравление хлором рыбы на реке Урал. В 2012 году вылов осетровых был полностью запрещен. Однако численность осетра снизилась вдвое, а севрюги – в семь раз.

- Погибло 118 тонн рыбы, из них 108 тонн осетровы пород. Учитывая, что наши рыбные заводы работают только на 60%, это огромная потеря. Я взял эту ситуацию на особый контроль. Министерство сельского хозяйства и акимат должны сосредоточиться на этом вопросе и восстановить рыбную отрасль в Атырау. Необходимо укреплять сотрудничество с Россией по сохранению, охране и восстановлению водных ресурсов Урала. Я лично этим займусь, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Спустя две недели становится понятно, что вопросы экологии в регионах были подняты неспроста. В правительстве происходит серьезная реорганизация. Бывший департамент экологии становится отдельным министерством, наделенным широкими полномочиями.

- В Министерство экологии, геологии и природных ресурсов переданы полномочия по охране окружающей среды, лесного хозяйства, надзора за рациональным использованием природных ресурсов, в сфере геологии и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также вопросы обращения твердых бытовых отходов, водоснабжения и водоотведения, - премьер-министр РК Аскар Мамин.

Новое министерство - это первый шаг к решению проблем регионов.

- Это очень правильно. Я об этом много раз выступал, говорил, что нужно министерство, нам нужен уполномоченный орган. Тем более ситуация очень ухудшается с экологией. Идет потепление климата и это очень страшная беда. Поэтому значение экологии, оно чрезвычайное. Министерство должно выполнять свою функцию, по большому счету, сохранить биоразнообразие, животный мир. В конце концов, жизнь человека полностью зависит от природы, - - президент экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана "Табигат" Мэлс Елеусизов.

Если кто-то все еще наивно полагает, что экология может подождать, есть смысл ознакомиться с результатами исследований, которые провела группа ученых из Норвегии, Швеции, Америки и Японии. В составленном ими рейтинге Алматы вошел в сотню самых опасных для экологии городов мира, расположившись на 95-й строчке антирейтинга. Количество выбросов в атмосферу углекислого газа в южном мегаполисе достигло 25 мегатонн. В этот список также вошла столица Казахстана, города Шымкент, Актобе и все промышленные регионы нашей страны. Так что работы у нового министерства непочатый край.

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