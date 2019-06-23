Трамп заявил о готовности стать "лучшим другом" Ирана

Для этого Ирану необходимо отказаться от ядерного оружия.

Трамп в разговоре с журналистами высказал мнение, что Исламская республика может стать "богатой" страной, если она откажется от ядерного оружия, сообщает Вести.Ru.

- Давайте сделаем Иран снова великим, - добавил президент США.

Дональд Трамп, президент США: "Мы не намерены допустить того, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Когда они согласятся с этим, у них будет богатая страна. Они будут очень счастливы, и я стану их лучшим другом. Я надеюсь, что это произойдет".

Ранее в интервью телекомпании NBC американский лидер сказал, что не хочет развязывать войну с Ираном, так как она приведет к невиданным разрушениям.

Напомним, на неделе Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Следом журналисты узнали, что США готовятся атаковать республику. Глава Белого дома подтвердил намерение, но признался, что потом отменил удар по Ирану, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

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