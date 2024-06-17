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В НАТО заявили, что приведут ядерные боеголовки в состояние готовности

В НАТО заявили, что приведут ядерные боеголовки в состояние готовности, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 09:29 Фото: pxhere
Страны-участницы Североатлантического альянса обсуждают необходимость приведения ядерного оружия в боевую готовность, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он мотивировал это "угрозами со стороны России и Китая".

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, а какие из них следует оставить на хранении, нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся". Генсек НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, транспарентность в этом вопросе "помогает послать прямой сигнал" о том, что НАТО является "ядерным альянсом".

"Цель НАТО в том, чтобы в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет, – это опасный мир". Генсек НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, США модернизируют свои гравитационные бомбы для замены ядерных боеголовок, которые у них есть в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, которые будут задействованы в ядерной миссии НАТО.

Также он обвинил КНР в наращивании своего ядерного потенциала. По его словам, Пекин намерен увеличить его до 1 тыс. боеголовок уже к 2030 году.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Кроме того, он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ударов таким оружием.

В марте альянс провел учения.

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