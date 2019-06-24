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Крысы вынудили Елизавету II покинуть Букингемский дворец

Крысы и мыши - распространенная проблема для жителей британской столицы, особенно тех, кто живет в старых домах.

Фото : joininfo.ua24 июня 2019, 06:00

В Букингемском дворце проведут комплекс дезинсекционных мероприятий после того, как на кухне в королевской резиденции заметили крысу, передает Life.

По данным издания, королева Елизавета II "в ужасе" покинула дворец, в то время как её подданные ужесточают борьбу с грызунами и проводят серию инструктажей для всех обитателей резиденции.

Как уточняется, крысы и мыши - распространенная проблема для жителей британской столицы, особенно тех, кто живет в старых домах.

Ранее сообщалось, что королеву планировали "выселить" в 2025 году в связи с ремонтом резиденции.


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