Крысы вынудили Елизавету II покинуть Букингемский дворец

Крысы и мыши - распространенная проблема для жителей британской столицы, особенно тех, кто живет в старых домах.

В Букингемском дворце проведут комплекс дезинсекционных мероприятий после того, как на кухне в королевской резиденции заметили крысу, передает Life.

По данным издания, королева Елизавета II "в ужасе" покинула дворец, в то время как её подданные ужесточают борьбу с грызунами и проводят серию инструктажей для всех обитателей резиденции.

Как уточняется, крысы и мыши - распространенная проблема для жителей британской столицы, особенно тех, кто живет в старых домах.

Ранее сообщалось, что королеву планировали "выселить" в 2025 году в связи с ремонтом резиденции.

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