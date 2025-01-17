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Общество

Мыши и крысы могут наводнить Астану в ближайшее время

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 08:22 Фото: pixabay
Казахстанскую столицу этой весной могут заполонить мыши и крысы, сообщает Zakon.kz.

Неприятную для астанчан новость сообщили местные санэпидемиологи. По данным "Первого канала "Евразия", специалисты ссылаются на гидроклиматический прогноз. Он таков, что условия для размножения грызунов будут благоприятными.

Но текущая обстановка свидетельствует о том, что грызуны уже сейчас терроризируют жителей сразу нескольких жилых домов. Хвостатые вредители решили не дожидаться официального начала весны и стали кошмаром для жителей двух жилых комплексов на левом берегу Астаны.

Ранее мы писали о том, что создательницы финансовой пирамиды в Астане похитили более 500 млн тенге.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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