Свадьба вице-мисс USSR UK в казахском ауле: что это было

Ни в одном материале не были указаны ни имя, ни лицо будущего мужа.

На прошлой неделе в сети появились фото и видео, на которых обладательница титула второй вице-мисс USSR UK-2019, финалистка Мисс Алматы-2018 Лаура Мухтар участвует в обряде беташар и позирует в национальном свадебном наряде, передает Zakon.kz.

Свои фото девушка многозначительно подписывала фразами: "Новая жизнь" и "Меня не украли, все по согласию". При этом ни в одном материале не были указаны ни имя, ни лицо будущего мужа.

Все подписчики в один голос желали Лауре Мухтар счастья, тем более, что сразу 3 финалистки Мисс Алматы разных лет на той же неделе сказали "Да" своим избранникам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Жаңа өмірге қадам бастым... Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сделай Себя Сам ???? (@laura_mahasheva) 18 Июн 2019 в 5:30 PDT

Мы решили выяснить, кому посчастливилось стать будущим мужем такой красотки и обратились за комментариями к Лауре. Оказалось, что видео- это кадры из нового фильма "Туркестан, я люблю тебя". Лаура, будучи профессиональной актрисой по специальности, играет главную роль в одной из четырех новелл.

- Мою героиню зовут Аружан, она - типичная городская девушка, была вынуждена перевестись из Алматы в Туркестан, получивший статус областного центра, на должность директора турфирмы, чтобы построить сильную команду специалистов и показывать зарубежным гостям сакральные места Туркестанской области. Вначале ей одиноко, она скучает по дому, но, спустя пару месяцев, в офисе появляется парень по имени Аман. Изначально он выводит ее из себя, недопонимания с ним начинаются с первого дня, но сам не замечает, как влюбляется в мою героиню. Со временем она тоже начинает ему симпатизировать, и решается остаться здесь, в Туркестане, - рассказала Лаура Мухтар.

Фильм из четырех новелл повествует о традициях казахов, воспитывает патриотический дух молодежи, рассказывая зрителю о ценностях и традициях нашего народа. Поэтому сцена свадьбы, которая по традициям, проходит в ауле жениха, откуда он родом, особенно тщательно показана в новелле с участием Лауры.

Самой девушке, проживающей в Алматы, пришлось в ходе съемок реально осваивать кое-что новое.

- Во-первых, это было для меня новым опытом, так как это мой первый сериал. Я получила роль и сразу же начала к ней готовиться. Для себя открыла, что я умею доить корову, первый в моей жизни был эксперимент, мне это понравилось, - сказала Лаура.

В фильме показаны разные судьбы, но в каждой из них будет приятное воспоминание о городе Туркестане, показана душа этого города через истории простых казахстанцев, которые по разным причинам оказываются в Туркестане. В каждой истории Туркестан будет оставлять свой незабываемый след. Ранее аналогичные фильмы снимали о Нью-Йорке, Париже и столице Казахстана.

Автором идеи фильма "Я люблю тебя, Туркестан" и режиссером является Фурхат Саипов, сценаристы - Бахытжан Күлжабай, Еркебулан Жолдасов и Бибинур Услу-Артыкбаева

Альберт Ахметов

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