Видео взрыва в воинской части в Туркестанской области
Подробности ЧП и сведения о пострадавших уточняются.
Фото : кадр видео24 июня 2019, 10:32
Появилось видео взрыва в воинской части в Арыси Туркестанской области, передает Zakon.kz.
Очевидцы делятся в Сети видео взрывов в воинской части. Ударная волна настолько сильная, что отдается на большое расстояние.
24 июня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием, на территории воинской части города Арысь Туркестанской области.
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