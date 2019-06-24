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Видео взрыва в воинской части в Туркестанской области

Подробности ЧП и сведения о пострадавших уточняются.

Фото : кадр видео24 июня 2019, 10:32

Появилось видео взрыва в воинской части в Арыси Туркестанской области, передает Zakon.kz.

Очевидцы делятся в Сети видео взрывов в воинской части. Ударная волна настолько сильная, что отдается на большое расстояние.

24 июня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием, на территории воинской части города Арысь Туркестанской области.


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