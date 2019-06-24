Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Министерство обороны сделало официальное заявление по ЧП в воинской части

На данный момент жертв и пострадавших нет.

Фото : МО РК24 июня 2019, 11:42

В Министерстве обороны прокомментировали взрывы в воинской части в Туркестанской области, передает Zakon.kz.

- 24 июня т.г. на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - сказано в официальном сообщении МО РК.

Руководство Министерства обороны к месту происшествия направило специально созданную комиссию.

- Силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий, - отметили в министерстве.

Читайте также: Жители Арыси покидают город из-за взрывов в воинской части

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты