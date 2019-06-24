Министерство обороны сделало официальное заявление по ЧП в воинской части
На данный момент жертв и пострадавших нет.
Фото : МО РК24 июня 2019, 11:42
В Министерстве обороны прокомментировали взрывы в воинской части в Туркестанской области, передает Zakon.kz.
- 24 июня т.г. на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - сказано в официальном сообщении МО РК.
Руководство Министерства обороны к месту происшествия направило специально созданную комиссию.
- Силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий, - отметили в министерстве.
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