Жители Арыси покидают город из-за взрывов в воинской части

Создана рабочая группа во главе с акимом области.

Жители города Арыси уезжают из города из-за произошедших утром 24 июня взрывов на складе в воинской части, передает Zakon.kz.

24 июня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыси Туркестанской области.

В соцсетях распространяют видеоролики с потоком автомашин, направляющихся из города Арыси - люди покидают город.

По данным пресс-службы акимата Арыси, в настоящее время проводятся пожарные и эвакуационные работы.

В департаменте по ЧС Туркестанской области функционирует "горячая линия". Круглосуточно вы можно получить необходимую информацию по номерам: 8/7252/44-94-72 или 8/7252/35-33-66.

видео: dudoser

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