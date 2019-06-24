В Туркестанской области из-за взрыва создана рабочая группа

В настоящее время проводятся пожарные и эвакуационные работы.

24 июня 2019 года в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области, передает пресс - служба акима города Арысь.

На место вызова привлечены 52 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, также 4 единиц техники, 23 человека личного состава и 1 кинологический расчет Шымкента.

В настоящее время проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших.

На данный момент создана рабочая группа во главе с акимом области.

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